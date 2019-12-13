لطفي لبيب في مرحلة الشباب.. صورة قديمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنان لطفي لبيب في مرحلة الشباب.

الصورة ظهر فيها الفنان المصري برفقة الفنان محمد صبحي وجلال الشرقاوي ونبيل الحلفاوي، أثناء دراستهم في المعهد، واللقطة مر عليها اكثر من 40 عامًا.

لطفي لبيب ظهر بشكل مختلف تماما عن شكله الحالي، لدرجة أن الجمهور لم يتعرف عليه في البداية، وضمت اللقطة أيضا الفنان الراحل يسري مصطفى.

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لطفي لبيب شارك مؤخرا في فيلم “انت ايه” الذي استقبلته دور العرض في أكتوبر الماضي.

«أنت إيه” سيناريو وحوار أشرف حسني ومحمود جاميكا، وإخراج هالة المدني وإنتاج بروميديا للإنتاج الفني، بطولة مجموعة من نجوم “مسرح مصر”، منهم: إبرام نشأت وحامد الشراب وسارة درزاوي، بمشاركة عدد كبير من النجوم، منهم لطفي لبيب ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة.

الفنان المصري كشف أنه أصيب مؤخرا بجلطة في المخ أثناء حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، مشيرا إلى أنه لا يعلم سبب إصابته.

تابع أن الجلطة أثرت على حركة قدمه ويده اليسرى، مستطردًا: “لكن أنا راضي جدا جدا ومستمتع بحياتي.. المرض ده خلاني اقعد في البيت واشوف ولادي.. قبل كده كنت هائم في الدنيا».