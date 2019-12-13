خالد سليم يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه.. ويؤكد: الطبيب أخفى عني الحقيقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري خالد سليم تفاصيل جديدة عن إصابته منذ فترة بورم حميد على الأحبال الصوتية.

سليم قال إنه في البداية شعر بمشكلة في الصوت ومشاكل في التنفس، وصعوبة فى النوم، وفسر ذلك وقتها بالإرهاق نتيجة تصويره عدة أعمال في وقت واحد، وهي مسلسل “اختيار إجباري”، ومسلسل “ولاد تسعة”، وبرنامج “ميكس ميوزيك”.

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الفنان المصري كشف أن الأطباء لم يستطيعوا اكتشاف المرض في البداية، حتى ذهب إلى طبيب متخصص والذي أكتشف الأمر بعد قيامه بمنظار على الأحبال الصوتية.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الطبيب لم يخبره وقتها بحقيقة مرضه، وقال له أنها مجرد نتوءات لا بد من معالجتها، ووضع أماه خيارين وهما العلاج واستمرار الكورتيزون، أو التدخل الجراحي.

وتابع: “رغم خوفي الشديد من الجراحة فإنني فضلتها، لكوني كنت قد أصبت بملل من الألم وعدم الشفاء، وبعد إجراء العملية كشف لي أنه كان ورماً حميداً، وحصلت على فترة راحة لمدة 20 يوماً”.