تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد ماجد الكدواني في كواليس «مش أنا».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري تامر حسني، بعيد ميلاد الفنان ماجد الكدواني، بحضور عدد من أصدقائهما في كواليس فيلم “مش أنا”.

تامر حسني، نشر فيديو من الاحتفال عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وهو يغني لماجد الكدواني أغنية “كل سنة وأنت طيب”، مع المجوعة وعبر الكدواني عن سعادته قائلًا: “وكمان تارم حسني اللي بيغنيلي دا شرف كبير أوي يا جماعة”.

وعلق تامر حسني، على الفيديو قائلًا: “مفيش أحلى منك أنت يا فنان يا عظيم يلا يا جماعة هنحتفل هنا بعيد ميلاد حبيب قلبي و حبيب الكل ماجد الكدواني، يشاركني بطولة فيلم مش أنا”.

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فيلم “مش أنا”، من بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وهو أول تجربة إنتاج لحسام حسنين شقيق تامر، ومن إخراج سارة وفيق، وقصة وتأليف تامر حسني.

من ناحية أخرى ينتظر تامر حسني، عرض فيلمه الجديد “الفلوس”، خلال الفترة المقبلة، والذى يشارك في بطولته تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، نانسي صلاح، واللبناني كميل سلامة، وبمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم، أحمد السقا، مي عزالدين، على ربيع، ويزو، والراقصة جواهر، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج اللبناني سعيد الماروق.