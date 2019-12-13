بوسي تتألق في جلسة تصوير بإطلالتها في «الديفا».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت المغنية الشعبية بوسي، لجلسة تصوير جديدة، لإطلالتها في الحلقة الثالثة من مسلسل “الديفا”، والذي تشارك في بطولته ويعرض عبر شبكة “شاهد نت”.

بوسي، ظهرت خلال الجلسة بفستان فضي واسع وطويل من تصميم صديق ماجد، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها واكتفت بتزيين إطلالتها بقرط كبير بخاتمهن وحازت إطلالتها على إعجاب جمهورها وحبيها.

مسلسل “الديفا”، من بطولة سيرين عبدالنور، والفنانة بوسي، ويعقوب الفرحان، في أول مشاركة لبنانية لبوسي.

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مسلسل “الديفا”، تلعب فيه سيرين عبدالنور، شخصية الديفا ريما، والتي كانت شهيرة جدًا وخفتت عنها الأضواء، وأصبحت موجودة فقط على السوشيال ميديا وفي سياق العمل تنضم سيرين عبدالنور لعضوية لجنة تحكيم برنامج مسابقات بمشاركة الفنانة بوسي، والفنان يعقوب الفرحان، عضوي اللجنة أيضًا.

وتؤدي بوسي، دور عضو لجنة تحكيم لاختيار بعض المواهب الفنية، ويكشف المسلسل عن الصراعات والمناوشات التي تكون بين أعضاء اللجنة والمتسابقين خلال هذه البرامج.

وكشفت بوسي، أنها تؤدي شخصية شريرة في المسلسل الذي يعرض على مدار 8 حلقات فقط، مؤكدة ان دورها مخالف لشخصيتها الحقيقة وبعيد تمامًا عنها.