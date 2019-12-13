رامي إمام عن رقصة محمود رضا: الفن ليس له سن ولا حدود.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر المخرج المصري رامي إمام، عن سعادته الكبيرة بفيديو الرقصة التي انتشرت للفنان محمود رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية ووالد الفنانة شيرين رضا، والتي سبق وقدمها قبل 52 عامًا في فيلم “غرام في الكرنك”.

رامي إمام، أعاد نشر الفيديو عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليه قائلًا: “إيه الجمال و العظمة دي... الأستاذ الكبير محمود رضا، مؤسس فرقة رضا العريقة، بيرقص علي المسرح مع فرقته في عمر ٨٩ سنةً ايه الحلاوة دي ... و ايه الروعة دي”.

وأضاف: “الفن ليس له سن و لا حدود و لا حواجز... و فعلا السن ما هو إلا رقم ... ربنا يحفظك يا أستاذ محمود و يديك الصحة و طول العمر و يفضل اسم فرقتك و فنك تراث نحافظ عليه فرقة رضا”.

Advertisements

وكان الفيديو الذي نشرته الفنانة شيرين رضا، قد حظي بنسبة نجاح وانتشار كبيرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيلم “غرام في الكرنك” من إخراج علي رضا، عرض عام 1967، وهو أول فيلم مصري ملون يتم تحميضه داخل مصر في 1967، ولعب بطولته أعضاء فرقة رضا، وقدموا خلاله الكثير من الرقصات الشهيرة والمميزة التي يتذكرها الجمهور حتى الآن.

ومحمود رضا راقص استعراضي وممثل مصري، من مواليد القاهرة عام 1930، تتلمذ على أيدي شقيقه علي رضا، تخرج من كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، أسس فرقة للفنون الشعبية “رضا”، شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه “غرام في الكرنك، أجازة نص السنة، ساحر النساء، قلوب حائرة”.