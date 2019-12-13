سعد لمجرد يخوض تجربة التمثيل لأول مرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر الفنان المغربي سعد لمجرد خوض تجربة التمثيل لأول مرة، وذلك من خلال المشاركة في بطولة عمل درامي عربي ضخم.

والعمل الذي سيشارك فيه الفنان المغربي فكرته كانت مطروحة عليه قبل أزمة اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية، وقد توقف العمل حتى حصوله على ترخيص باستئناف أنشطته الفنية.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل من خلال منصة Netflix الشهيرة، وهو من إنتاج زياد الشويري، وإخراج فليب أسمر.

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ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان المغربي سعد لمجرد لإحياء أول حفل غنائي له منذ توقف دام لأكثر من 3 سنوات عن إحياء الحفلات، وذلك إثر اتهامه في قضية اغتصاب فتاة فرنسية.

ومن المقرر أن يحيي الفنان المغربي حفل غنائي بموسم الرياض يوم الأربعاء 18 ديسمبر، وذلك على مسرح “محمد عبده” بمنطقة البوليفارد.

لمجرد سيحيي الحفل بمشاركة الفنانة اللبنانية ميريام فارس، وفرقة ميامي، ومن المتوقع أن تشهد الحفل حضور جماهيري كثيف.

وكان آخر أغنية طرجها الفنان المغربي سعد لمجرد كانت أغنية “إنساي”، والتي قدمها بمشاركة الفنان المصري محمد رمضان.