- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قرر الفنان المغربي سعد لمجرد خوض تجربة التمثيل لأول مرة، وذلك من خلال المشاركة في بطولة عمل درامي عربي ضخم.
والعمل الذي سيشارك فيه الفنان المغربي فكرته كانت مطروحة عليه قبل أزمة اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية، وقد توقف العمل حتى حصوله على ترخيص باستئناف أنشطته الفنية.
ومن المقرر أن يعرض المسلسل من خلال منصة Netflix الشهيرة، وهو من إنتاج زياد الشويري، وإخراج فليب أسمر.
ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان المغربي سعد لمجرد لإحياء أول حفل غنائي له منذ توقف دام لأكثر من 3 سنوات عن إحياء الحفلات، وذلك إثر اتهامه في قضية اغتصاب فتاة فرنسية.
ومن المقرر أن يحيي الفنان المغربي حفل غنائي بموسم الرياض يوم الأربعاء 18 ديسمبر، وذلك على مسرح “محمد عبده” بمنطقة البوليفارد.
لمجرد سيحيي الحفل بمشاركة الفنانة اللبنانية ميريام فارس، وفرقة ميامي، ومن المتوقع أن تشهد الحفل حضور جماهيري كثيف.
وكان آخر أغنية طرجها الفنان المغربي سعد لمجرد كانت أغنية “إنساي”، والتي قدمها بمشاركة الفنان المصري محمد رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد يخوض تجربة التمثيل لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.