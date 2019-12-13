وفاة شريف السقا مخرج برنامج «الحكاية» في حادث سير.. ورجاء الجداوي تنعيه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي المخرج المصري شريف السقا، مخرج برنامج “الحكاية” تقديم الإعلامي عمرو أديب، إثر تعرضه لحادث سير مروع.

وكشفت التحقيقات أن المخرج الراحل كان يستقل سيارته، واصطدم بسيارة متوقفة في شارع النصر بدائرة قسم شرطة منشأة نصر.

التحقيقات أكدت عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، وأن المخرج الراحل فوجئ بسيارة متوقفة أثناء سيره في الطريق.

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الفنانة رجاء الجداوي نعت المخرج الراحل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث نشرت صورة له، وعلقت قائلة:”أخي وصديقي وابني شريف السقا الله يرحمك ويجعل مثواك الجنه صدمت بخبر وفاتك يا عشره العمر هتوحشني اوي يا شريف إنا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله”.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان المخرج شريف السقا بعد صلاة الجمعة 13 ديسمبر، وذلك من مسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر، على أن يقام العزاء يوم السبت في المكان نفسه.

يذكر أن المخرج شريف السقا يعمل مع الإعلامي عمرو أديب منذ 20 عاما، وذلك في جميع البرامج التي قدمها أديب خلال رحلته الإعلامية.