شقيقُ بدور البراهيم يتّهمها بإثارة الجدل.. شاهدي ردّها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتّهم "سعد" شقيقتَه الفاشنيستا السعودية بدور البراهيم بإثارة الجدل هذه الفترة، وذلك خلال ظهورهما سويًا في حفل "حنة" لأحد أقاربهما بالمملكة العربية السعودية، في إشارة منه إلى هجومها على الناشطة السعودية هند القحطاني وردودهما على بعضهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بدور البراهيم في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في "سناب شات"، ظهرت فيه برفقة شقيقها "سعد": "مرحبًا أهلًا فيكن الآن حنة في درب الشرقية بالسعودية مع أهلي وأحبابي إخواني وخواتي والأهل في أحلى منه كده"، فردّ "سعد": "ما في أحلى من كده جو خيال".

وقال شقيقها سعد: "قعدة بتروق، وإنتي بقتي بتجننين قلبًا وقالبًا، ومثيرة للجدل هاليومين"، وردّت عليه بدور البراهيم بالقول: "طبعًا إذا لاد البراهيم ما يثيرون الجدل مين يثير!، السعوديين طبعًا". في إشارة إلى التأكيد على جنسيتها السعودية واعترافًا منها بتعمُّدها إثارة الجدل.

وظهرت بدور البراهيم في مقطع فيديو آخر، استعرضت فيه أزياءها البدوية التي ظهرت بها في "الحنة" إضافةً إلى مساحيق المكياج التي وضعتها على وجهها.

ولاقت المقاطع ردود فعل واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي، حيث شنّ عليها المتابعون هجومًا قاسيًا متهمين إياها بأنها تُثير الجدل حتى في اعترافها بذلك، فيما قال البعض إن شقيقها به أنوثة أكثر منها وطالبها البعض بالتوقف عن ما تفعله، إلا أنّ آخرين أكدوا بأنها أرادت من ذلك المقطع إظهار حركات تقهر بها بعض مُنتقديها.

وكانت الفاشينيستا بدور البراهيم نشرت مقطع فيديو انتقدت خلاله، تصرفات هند القحطاني ونشرها مقاطع الفيديو التي تستفزُّ الجمهور والمواطنين.

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وقالت بدور خلال المقطع الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات": "أنت تعاندين نفسك وتحاربيها، وهذا ليس حلاً، وأنا لن أخاطبك بالدين ولا من أي جانب، أنا هتكلم من جانب فطرتك وأقول لك ارجعي لفطرتك".

وأضافت: "تجلسي بينك وبين نفسك، وأنا متأكدة يا هند أنك ستبكين كل آخر ليل، أنا بطلع شعري وأنا بكامل زينتي، كل ليلة أبكي وأقول يارب اهديني، لكن أنت تبالغين في تصرفاتك وتتحدين وتصارعين نفسك".

وأوضحت: "لو كل واحدة فينا صدمت ومرت بخيبات أمل وطلاق مثلك، يعني كلنا في الهوا سوا، ممكن نرتكب الخطأ لكن ما حد يشوفها وبيننا وبين نفسنا لأننا نعالج نفسنا، وأتمنى تجلسين جلسة مصالحة مع نفسك، والله العظيم حالك معور قلبي".

فيما فتحت الناشطة السعودية هند القحطاني النار على بدور البراهيم، بعد أن انتقدت الأخيرة رقصتها التي استفزّت بها مواطني المملكة العربية السعودية، وقالت عبر حسابها الرسمي في "سناب شات": "بدور البراهيم العنزي.. المجنسة المسكينة اللي أصلها عنوز الرقة بسوريا.. لاحظوا لهجتها مختلطة بين الكويتية والسعودية عشان تخفي أصلها الرقاوي.. وهذا ليس استنقاصًا من عنوز الرقة هم على العين والرأس، لكن أنت ليش ما تعترفين بأصلك الرقاوي؟".

واشتعلتْ بينهما حدّة الخلافات مجددًا إلا أن بدور البراهيم رأت أنها أخطأت حينما انتقدت هند القحطاني، على رقصتها الجريئة، حيث إنها هربت من بلادها إلى إحدى دول أوروبا لتعيش حريتها التي تريدها، فاعتذرت بدور عن انتقادها لها، منوّهةً بأنها لم يكُ ينبغي النصح لفتاة "منبوذة" من بلادها بحسب قولها، واصفةً إياها بالمجنونة التي رُفع عنها القلم.