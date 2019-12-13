حلا شيحة تكشف تفاصيل فيلمها "مش أنا" مع تامر حسني

القاهرة – لايف ستايل
تعيش الفنانة حلا شيحة، حالة من النشاط الفني بعد عودتها مرة أخرى للفن، وبعد أن حققت نجاحاً كبيراً في رمضان الماضي بمسلسلها "زلزال"، مع النجم محمد رمضان.
وصرحت حلا شيحة، أنها تستعد لتصوير مشاهدها الأولى من فيلمها الجديد "مش أنا"، مع النجم تامر حسني، يوم 15 ديسمبر من الشهر الجاري.
وأعربت شيحة، عن سعادتها بالعمل مع النجم تامر حسني، وقالت إن ترشيحها للعمل جاء من تامر حسني، ومن المقرر طرحه في 2020.
يذكر أن حلا شيحة، تعرضت لشائعات كثيرة خلال الأيام الماضية، وأخرها زواجها من رجل أعمال، ونفت شيحة كل هذه الشائعات، وقالت: أنشغل دائماً بأعمالي ولا ألتفت لتلك الشائعات.
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