منافسة العواصم العربية على حفلات "الكريسماس" واستقطاب النجوم تتصدَّر المشهد

أصبحت المنافسة على حفلات الكريسماس، لا تقتصر فقط على النجوم وبعضهم فى مناسبة رأس العام إنما امتدت لتشمل العواصم العربية واستقطابهم للنجوم العرب والعالميين فدائما ما تحظى القاهرة بنصيب الأسد من النجوم فى ليلة رأس العام فعلى سفح الهرم تغني الفنانة العالمية كاتي بيري فى حضور جماهيري ضخم.

أما الفنان محمد منير الذي أعلن لجمهوره فى الحفل الأخير أنه يعاني من آلام بالحوض سوف يقدم حفلة ليلة رأس العام بمنطقة القطامية حيث يجرى الإعلان عن تفاصيل الحفل، أيضا الفنان عمرو دياب أعلن عن إحيائه لليلة رأس العام بالغردقة رغم العروض الضخمة التي تلقاها من دول عربية عدة ومن المقرر أن يعلن الهضبة خلال أيام عن تفاصيل حفله.

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ويشارك اللبناني وائل جسار فى احتفالات رأس السنة بالقاهرة حيث يقدم حفلة بمنطقة التجمع الخامس ويقدم رامي صبري حفله بأحد فنادق وسط البلد، أيضا الفنانة دينا تشارك باحتفالات رأس العام باحد الفنادق المطلقة على النيل وتطير سيرين عبد النور إلى شرم الشيخ لتقدم حفلها بأحد الفنادق هناك، أيضا الفنانة الشابة رنا سماحة تقدم حفل رأس العام بمدينة دهب، ولم تعلن بعد الأماكن الثقافية والموسيقية كساقية الصاوي ودار الأوبرا عن برامجها لرأس العام.

الإمارات أيضا تشارك بقوة فى احتفالات رأس العام فتضم حفلاتها حتى الآن الفنان تامر حسنى والفنانة نانسي عجرم فى حفل مشترك بمدينة أبو ظبي، فيما تقدم نجوى كرم حفلها بمركز الحمرا للمؤتمرات بدبي.

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الأردن تستقطب الفنان راغب علامة ليحيى حفل رأس السنة بأحد الفنادق هناك، فيما يقدم محمد عبده حفله بالمملكة العربية السعودية.

هذا ولم يعلن العديد من النجوم الكبار مثل أنغام وأصالة وحماقي وهيفاء وهبي وشيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي عن حفلاتهم لرأس العام حتى الآن.

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