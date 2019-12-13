إطلالة عثمانية لـ"توبا بيوكستون"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تناقلت وسائل إعلام تركية صورة للممثلة التركية ​توبا بيوكستون​ ترتبط بالشخصية التي ستجسدها بمسلسلها الجديد "النهضة العثمانية". الذي ستدخل من خلاله عالم المسلسلات التوثيقية التاريخية لأول مرة.

وتظهر بيويوكستون في الصورة بزي الحقبة العثمانية الشبيه بملابس الممثلات في مسلسل "حريم السلطان" التاريخي الشهير.

ولقد زفت "بيوكستون" الخبر عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك" ناشرة الصور ومعلنة انطلاقة عرضه عبر شبكة نتفليكس بتاريخ 24 يناير المقبل.



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