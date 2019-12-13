شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد يدخل عالم التمثيل.. أعرف تفاصيل أول مسلسل له.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان المغربي سعد لمجرد لخوض تجربة التمثيل فى مسلسل من بطولته، كان تعاقد عليه من فترة ولكن تم تأجيله بسبب القضايا التى أبعدته عن الوسط الفنى لسنوات.
وكشف المنتج اللبناني زياد شويري، فى تصريحات تليفزيونية له عن تفاصيل المسلسل، حيث تم تحديد أسم مؤقت للمسلسل وهو "كارت أخطر"، وسيشاركه البطولة عدد من نجوم مصر وسوريا ولبنان.
وأكد شويري أن النجم المصرى الذى يشارك بالمسلسل سيكون مفاجأة، وسيتم التعاقد معه خلال أيام، لافتا أن التصوير سيكون فى لبنان وسيبدأ شهر فبراير المقبل.
وقال المنتج اللبناني إن المسلسل سيعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، وسيقدم على شكل حلقات لا تتجاوز مدتها ستين دقيقة، كل حلقة تتضمن قصة اجتماعية مختلفة تتخللها أكثر من أغنية.
وأشار إلى أنه تم التعاقد مع لمجرد منذ فترة من أجل إنجاز أكثر من عمل درامي، إلا أنه تم تأجيلهم، بسبب الظروف التي مر بها المطرب المغربي مؤخرا.
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