شكرا لقرائتكم خبر عن كيانو ريفز يعود بالجزء الجديد من فيلم Matrix 4 وJohn Wick 4 فى عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على سلسلة أفلام John Wick 4، طرح الجزء الجديد للممثل العالمى كيانو ريفز، تزامناً مع الجزء الرابع من السلسلة الشهيرة The Matrix فى عام 2021.
وبحسب صحيفة entertainment فإن الفيلم الجديد من السلسلة الشهيرة The Matrix سيعرض يوم 21 مايو عام 2021، وسيحل الجزء الرابع من فيلم John Wick، فى نفس الأسبوع فى آخر مايو من نفس العام ليكون الأسبوع حافل بأفلام النجم العالمى كيانو ريفز.
وكانت قد أعلنت شركة Warner Bros فى أغسطس أن فيلم "Matrix " الرابع سيبدأ العمل عليه رسميًا، مع عودة ريفز وموس ولانا واشوفسكى للكتابة والإخراج، وستقوم كل من الشركتين Warner Bros. Pictures و Village Roadshow Pictures بإنتاج الفيلم وتوزيعه على مستوى العالم.
ونجح الجزء الأخير من سلسلة الأكشن الشهيرة John Wick، فى حصد إيرادات وصلت لما يقارب الـ252 مليون دولار، والذى انتهى بمحاولة قتل جون ويك من قبل النقابة والتى انتهت بالفشل وهو ما سيحاول جون ويك العودة للانتقام فى الجزء الرابع المنتظر.
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