تراند اليوم : هذا هو موعد عرض مسرحية علاء الدين بالسعودية

تستعد أسرة مسرحية “علاء الدين” من بطولة أحمد عز، للسفر يوم الجمعة المقبل الموافق 20 ديسمبر الى المملكة العربية السعودية، لبدء البروفات هناك استعدادا لانطلاق العرض 4 أيام متتالية للمسرحية بدءا من الأحد 22 ديسمبر الحالي على مسرح بوليفارد، في إطار العروض المختلفة المشاركة فى موسم الرياض.

يذكر أن مسرحية “علاء الدين” بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، محمد جمعة، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، تأليف ورشة كتابة تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد، وإخراج مجدى الهوارى.