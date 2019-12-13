تراند اليوم : ناهد السباعي إنتهت من بناء مسجد لهيثم أحمد ذكي وتوجه رسالة للصحفيين -شاهد

أعلنت الفنانة ناهد السباعي، أنه الانتهاء من بناء جامع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في الجمعة السادسة بعد وفاته، حيث تم بناؤه من قبل أصدقائه كصدقة جارية على روحه.

ونشرت ناهد، عدة صور للجامع بعد إكتمال بنائه، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة :” الجمعة السادسة لوفاة هيثم…اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك تم بحمد الله بناء جامع هيثم أحمد زكي في الجمعة السادسة نرجو الدعاء لهيثم و امواتنا و الاموات جميعا”.

وتابعت :”صحاب هيثم احلى صحاب ف الدنيا اي حد يتمني يبقي عنده صحاب زيهم … ممنوع وجود اي صحافة تجنبا للمشاكل ده الجامع للدعاء و الصلاة و صالح الاعمال فقط و ليس للتصوير والإعلام … ادعوا كتير احنا اهله و صحابة ومعجبينه و جمهوره”.

وتوفي هيثم أحمد زكي، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.