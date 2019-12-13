تراند اليوم : وفاة مخرج برنامج الحكاية مع عمرو أديب .. ورجاء الجداوي تنعيه برسالة مؤثرة -شاهد

توفي المخرج شريف السقا، مخرج برنامج “الحكاية” للإعلامي عمرو أديب، إثر تعرضه لحادث سير.

وذكرت التحقيقات أن المتوفى كان يستقل سيارته، واصطدم بسيارة متوقفة في شارع النصر بدائرة قسم شرطة منشأة نصر.

وتبين من التحقيقات عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث وأن المتوفى فوجئ بسيارة متوقفة أثناء سيره في الطريق.

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ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان المخرج الراحل شريف السقا بعد صلاة الجمعة، غدا، من من مسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر، وسيقام العزاء يوم السبت في المكان نفسه.

يذكر أن السقا يعمل مع عمرو أديب منذ نحو 20 عاما في جميع البرامج التي قدمها أديب خلال رحلته الإعلامية التي بدأت من قناة أوربيت ثم ON وأخيرا برنامج “الحكاية”، الذي يذاع على فضائية إم بي سي مصر، وشارك شريف في أخر حلقاته مساء الاثنين الماضي، وكان يستعد لحلقة غد.

ونعت الفنانة رجاء الجداوي المخرج الراحل عبر حسابها على Instagram كاتبة:”اخي وصديقي وابني شريف السقا الله يرحمك ويجعل مثواك الجنه صدمت بخبر وفاتك يا عشره العمر هتوحشني اوي يا شريف إنا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله”.