الرياض تستضيف أضخم مهرجان موسيقي بالشرق الأوسط

تستضيف الرياض فعاليات أضخم مهرجان للموسيقى في الشرق الأوسط "مدل بيست MDL Beast"، في الفترة ما بين 19-21 ديسمبر/كانون الأول، بمشاركة أكثر من 100 فنان "DJ" عالمي وموسيقيين محليين وعرب، في احتفالية كبرى تعد تتويجا لنجاح موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.

ويترقب محبو موسيقى "الهاوس" و"التكنو" وغيرها من الفنون العصرية العروض الضخمة التي سترافق المهرجان بشغف كبير، إذ إنهم على موعد مع تجربة شاملة تجمع ما بين الموسيقى والعروض التفاعلية الرائعة، وذلك على أرض منتجع درة الرياض، شمال العاصمة.

وشهدت عمليات بيع التذاكر إقبالاً واسعاً من عشاق الموسيقى، فيما لا تزال الفرصة قائمة أمام الراغبين بالاستمتاع بالحدث بالحصول على تذاكرهم الخاصة.

ويضم مهرجان "مدل بيست" 5 مسارح رئيسية، يقدم كل منها تجربة مميزة ومشوقة تتناسب وطبيعة العروض التي ستشهدها.

ويعتبر مسرح "بيج بيست"، الذي يشمل العروض الرئيسية، أحد أبرز أركان المهرجان، وهو أكبر مسرح في المهرجان ويستوعب أكثر من 45.000 شخص من عشاق الموسيقى والفن، وصمم بواجهة تجمع بين أصالة الثقافة السعودية العريقة وحداثة المسارح العالمية الرائدة.

Advertisements

كما يضم المهرجان مسرح "أندرجراوند بيست 1 و2" وهما مسرحان يستضيفان أشهر عمالقة الفن العالميين والمحليين، إلى جانب مسرح "داون بيست" لتوفير مساحة استرخاء بعيدة عن صخب الموسيقى والإيقاعات العالية، حيث يستضيف "دي جي" وموسيقيين بارزين وعدداً من المواهب المحلية.

وانطلاقاً من حرص مهرجان "مدل بيست" ودوره كمنصة تهدف إلى تمكين المواهب السعوديين وعرض مهاراتهم أمام الجمهور، فقد تم إنشاء مسرح "سعودي بيست" الذي يصفه المنظمون بأنه فخر المهرجان، إذ تم تخصيصه للمواهب السعودية الناشئة.

فيما توجت الجهة المنظمة للمهرجان هذا الإنجاز الكبير بإنشائها مسرح "مدل تاون" كموقع مركزي في المهرجان، ويعمل كشريان يربط جميع المسارح ببعض، بالإضافة إلى وجود المطاعم والمحلات التجارية، وعروض فناني الشوارع، ومتحف فني مفتوح.

وقال أحمد العماري، دي جي وعضو فريق مهرجان "مدل بيست": "يتيح المهرجان للجمهور فرصة الاستمتاع بكل حواسهم مع الموسيقى والتجارب التفاعلية، وبناء على حرصنا لتأمين أفضل المهرجانات التي تلبي كافة الأذواق الموسيقية تم تأسيس 5 مسارح كبرى تواكب تطلعاتهم وتلبي رغباتهم، لتضاهي أكبر المهرجانات الدولية".

وأضاف أن المهرجان يتميّز بتقنيات مبتكرة وتجهيزات متطورة وعروض فنية تقدّم من جميع أنحاء العالم.

وسيرافق إقامة المهرجان تشكيلة غنية وقائمة واسعة من ألذ وأشهى الأطباق ذات المستوى العالمي في مكان واحد، بمواصفات عصرية متجددة، من خلال سلسلة مطاعم ضخمة تشمل مطعم "منكي هاوس" وبازار "فود ماركت" للمأكولات التي تضم 60 محلاً يقدم مأكولات بإشراف طهاة عالميين من جميع أنحاء العالم.