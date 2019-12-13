ليوناردو دي كابريو يهنئ الناشطة جريتا تونبري: أصبحت صوت الملايين

هنأ النجم العالمي ليوناردو دي كابريو الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبري، البالغة من العمر 16 عامًا، وذلك بعدما فازت في مجلة تايم الأميركية على لقب شخصية عام 2019 بفضل إلهامها لملايين الشبان بالتحرك لمكافحة تغير المناخ.

واتخذ “دي كابريو” من حسابه الخاص عبر موقع انستغرام منبراً ليشيد بـ جريتا تونبري حيث لفت الى أنه وقبل أكثر من عام بقليل، استيقظت مراهقة تتسم بالهدوء، جلست مع نفسها لساعات في تحدٍ فريد> وبعد أربعة عشر شهراً، أصبحت صوت الملايين ورمزًا لتمرد عالمي متزايد. وأكد ان جريتا ليس لديها أي سحر ولكنها نجحت في إحداث تحول عالمي، حيث جعلت الملايين يشعرون بالقلق من التغيير المناخ.

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وكانت “تونبري” قد اطلقت حملة شعبية وهي في سن 15 عامًا بالتغيب عن المدرسة في أيام الجمعة للتظاهر خارج البرلمان السويدي وحث الحكومة على تحقيق أهدافها الطموحة للحد من انبعاثات الكربون.

وسرعان ما حفزت تصرفات “تونبري” الكثيرين. ففي أيلول/سبتمبر تظاهر الملايين في شوارع مدن مختلفة على مستوى العالم دعما لقضيتها.