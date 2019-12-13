كيندال تسخر من كايلي.. وتقلدلها بشفاهٍ ممتلئة وأسنان ملطّخة بالمكياج

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دائمًا ما تلفت كايلي جينر الأنظار بإطلالاتها وصورها الجريئة، إلا أنها لطالما أثارت الجدل بطلاتها الجمالية المثالية، وخاصة فيما يتعلق بشفتيها، حيث غيّرت شكلهما الرفيع بالفيلر، للحصول على شفاه أكثر امتلاءً، قبل أن تفاجئ محبيها منذ فترة طويلة بتخلصها من الفيلر، لتعود وتحيرنا بمظهر شفاهها الممتلئ مجددًا.

وكما هو الحال بالنسبة للكثيرين، يبدو أن الأمر أثار انتباه كيندال جينر، والتي سخرت من شقيقتها كايلي في أحدث فيديو لها.

ففي الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يمكن رؤية كيف بدا مظهر كيندال (24 عامًا) مختلفًا، حيث ارتدت شعرًا مستعارًا وملابس تعود لكايلي (22 عامًا) لتبدو مثلها، وسرعان ما بدأت تسخر من كايلي، وطريقتها في الدعاية لعلامتها للمكياج.

إلا أن كيندال ركزت على السخرية من شفاه كايلي، حيث بدأت تطبق أحمر الشفاه بشكل مبالغ فيه خارج حدود شفتيها وأسنانها أيضًا، مازحة بشأن طريقة تطبيق كايلي لأحمر الشفاه لتبدو ممتلئة.

وقالت كيندال مازحة في الفيديو، بينما كانت تلطّخ وجهها وأسنانها أيضًا بأحمر الشّفاه: "يا إلهي، إنه يبدو رائعًا على بشرتي"، وفي البداية طبّقت كيندال أحمر شفاه نيود واستخدمته بمبالغة أيضًا، قبل أن تلجأ للون الأحمر.

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بالإضافة إلى ذلك، فاجأت كيندال شقيقتها عندما تحدثت معها في مكالمة فيديو، وهي ترتدي شعرها المستعار وتعتمد مكياجًا على طريقتها، حيث قالت كيندال: "أنا كايلي"، لترد شقيقتها: "يا إلهي..تبدين لطيفة وأنتِ تشبهين كايلي".

ويبدو أن عائلة آل كاردشيان تحضّر لحلقة مميزة من برنامج لتلفزيون الواقع، حيث يُظهر الفيديو ارتداء كريس جينر شعرًا مستعارًا لكلوي، وكورتني تبدو نسخة عن كيم.

ويأتي ذلك، بعدما حلت كيندال ضيفة في برنامج "ليت ليت شو"، برفقة النجم "هاري ستايلز"، وكشفت خلال احدى الفقرات أن شقيقها "روب" هو أفضل أب من بين أخواتها، حيث قالت: "كلهم رائعين حقًا، ولكنني أمنح روب المركز الأول..فهو يعتني جيدًا بابنته، وسيليه كلوي وكيم وكايلي ثم كورتني".

ويجدر بالذكر أن لروب كارداشيان (31 عامًا) ابنة واحدة تدعى "دريم" (3 سنوات)، من خطيبته السابقة "بلاك شاينا".