مصطفى شوقي يؤكد أن مقارنته بالمطرب محمد منير شرف وصوته لا يشبهه

كشف المطرب مصطفى شوقي عن الآراء التي وجهت له خلال الفترة الماضية وتشبيهه بالمطرب الكبير محمد منير.وقال شوقي: "شرف كبير أن يشبهني البعض بفنان عظيم مثل محمد منير وأتوجه له بكل التقدير والحب. فمن الممكن أن يكون هناك تشابه بسيط في الشكل ولكن الشىء الذي لا أحب المقارنة به هو الصوت"، مضيفا: "فمن وجهة نظري أنني لا أتشابه مع الكينج في صوته أو أدائه. ومقارنة الصوت تؤلمني لأنني أريد أن يكون لدي شكل وأداء وصوت خاص بي مختلف عن أي مطرب".

وأضاف: "فكرة الضغط على الحروف أثناء غنائي مدرسة غنائية لم يمتلكها شخص بعينه وكان أيضا يفعلها الراحل أحمد منيب وهذا أمر أساسي لا بد توافره في الغناء وفي جميع الأحوال شرف لي ان أكون ضمن مدرسة المبدعين محمد منير وأحمد منيب".

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