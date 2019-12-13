أشرف عبد الباقي يشترى خيمة بـ2 مليون جنيه لمشروع "المسرح المتنقل"

يسعى الفنان أشرف عبد الباقي إلى تطوير المسرح بشكل مستمر، ودائمًا ما يضع اقتراحات ويقوم بتنفيذها على الفور مهما كلّفه الأمر من خسارة مالية، واستطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا بمشروعه الأول الذي انطلق منذ أكثر من 7 أعوام وهو "مسرح مصر".

عرف "مسرح مصر" في البداية باسم "تياترو مصر"، وعرض الموسم الأخير هذا العام ليودع نجومه هذا العرض المسرحي الذي شق طريقهم للنجاح، حيث نجح عبد الباقي في صنع نجومية عدد من الشباب الذين بدأوا معه في هذا المشروع، منهم: علي ربيع، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، أوس أوس، محمد أنور، ويزو، فشق كل منهم طريقه في الساحة الفنية، بعد شهرتهم وخاضوا البطولة المطلقة في الأعمال الدرامية، وكذلك السينمائية.

وحاول "أشرف" أن يقدم "مسرح مصر للعرائس" بنفس الشباب عن طريق عرائس الماريونيت، ولكن لم تحقق نجاحًا جماهيريًا يذكر بسبب قلة عدد المقبلين لمشاهدته على مسرح "غراند أوتيل"، ولم ييأس من ذلك فقام بترميم مسرح "نجيب الريحاني"، وقدم خلاله عرضًا مسرحيًا جديدًا، ولكن بشباب مختلفين بسبب انشغال المجموعة الأولى.

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أطلق على العرض الجديد اسم "مسرحية كلها غلط.. جريما في المعادي"، وهي رواية كوميدية إنجليزية أخذ "أشرف" حقوقها الأدبية للعرض في مصر، وتعرض الآن في عدة مدن ودول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي ولندن، وبالفعل حققت نجاحًا كبيرًا، ولكن ليس برونق "مسرح مصر".

لا يزال أشرف عبدالباقي يسعى لتقديم كل ما هو جديد، فقال مصدر، إنه قام بشراء "خيمة" ليقيم عليها مشروعًا مختلف تمامًا عما قدمه من قبل، ويبلغ سعرها مليوني جنيه، ويريد أن يكون هذا المشروع مسرحًا متنقلًا، مشيرًا إلى أن "أشرف" يراهن على نجاح هذا العمل، خاصة وأنه جديد من نوعه ويفتقده المسرح العربي.

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وأكد المصدر أن أشرف عبدالباقي لديه الكثير من المشروعات خلال الفترة القليلة المقبلة، ومنها تقديم مسرحية تتضمن 30 حلقة متصلة تحمل عنوان "أوتيل"، تدور أحداثها في أحد الأوتيلات وما يتعرض له العمال بالفنادق وكذلك النزلاء في إطار اجتماعي كوميدي، لافتًا أنها تشهد عددًا كبيرًا من الفنانين كضيوف شرف، مع عدم تتغيير كل من عامل "الريسيبشن"، وحامل الحقائب والأمن، و"الهاوس كيبينج".

وأشار المصدر إلى أن "عبدالباقي" يعكف حاليًا على التحضير لمسرحية جديدة، يخوض بطولتها الفنان علي ربيع، وتتكون من 5 مسرحيات يستمر عرضها لمدة عامين، مؤكدًا أن الفنان حمدي الميرغني هو المرشح الأكبر وبالإجماع ليشاركه بطولة المسرحية، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لم ينفذ أي مشروع جديد حتى الآن، حيث يسعى جاهدًا إلى أن يخرج بمفاجأة جديدة ومختلفة بتأنٍ وحرص شديدين دون أخطاء.

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