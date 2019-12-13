سلمى حايك تشيد بأنجيلينا جولي







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت النجمة سلمى حايك عن سعادتها بالتعاون مع النجمة ​أنجلينا جولي​ والممثل ​كوميل نانجاني​ بفيلم "​Eternals​" الذي يشاركهم في بطولته ريتشارد مادن، كيت هارينغتون، لورين ريدلوف، بريان تايري هنري، ليا ماكهو، ودون لي تشان.

وذلك من خلال تدوينة أرفقتها بصورة لها معهما عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام" وكتبت مشيدة بتواضعهما: "أشعر أنني محظوظة، ظننت أنني سوف أعمل مع ممثلين غرباء ومشهورين، واتضح أنني أصبحت أيضاً صديقة لبشر رائعين".

يُذكر أن الفيلم من إخراج كلوي زهاو، ومن المقرر إطلاقه في صالات السينما بتاريخ 6 نوفمبر من العام المقبل

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