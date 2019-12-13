شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رقصة ريسى ويثيرسبون احتفالاً بالحلقة الجديدة من The Morning Show والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية ريسى ويثيرسبون على مشاركة جمهورها ومتابعيها فرحتها بعرض الحلقة الجديدة من The Morning Show.
ونشرت ويثيرسبون مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وكتب معلقة على رقصتها "هذه تكون حالتك عندما تعلم أن هناك حلقة جديدة من The Morning Show ستعرض".
وتشارك ويثيرسبون النجمة العالمية ميريل ستريب ونيكول كيدمان فى مسلسل Big Little Lies ، الذى عرض الموسم الثانى منه فى يوليو الماضى عبر شبكة قنوات HBO، والحائز على تقييم 8.6 عبر IMDB، وهو مبنى على رواية للكاتبة ليان موريارتى، وتدور قصته فى أجواء درامية حول 3 أمهات لأطفال صغار فى الروضة، تتعرض حياتهم التى تبدو رائعة للغاية، لتغير كبير للغاية وتنقلب رأساً على عقب عندما يتم ربطهن بجريمة قتل.
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