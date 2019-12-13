شكرا لقرائتكم خبر عن آصالة: السعادة فى القلوب التى لا تحمل غضب ولا تعرف الكره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة انتشار العديد من الأنباء التي تفيد بانفصال الفنانة آصالة، عن زوجها المخرج طارق العريان، وهو ما تلمح له الفنانة من فترة لآخري لزيادة حيرة جمهورها، بعد تغريدتها الأخيرة التي نشرتها منذ قليل.

وكتبت آصالة: "نفتّش على السعادة وننسى أنّها تحتاج منّا لاستعداد، أنّ نرمي على جانبيّ الطّريق كلّ مشاعر الحزن والخذلان والقهر، أنّ نتجاوز وننسى لا أنّ نتناسى، أنّ نعلم أنّنا نُخطئ كما غيرنا فعل، وأنّنا نجرح ونُقصّر، السعادة في القلوب الّتي لا تحمل الغضب ولا تعرف الكره، وفي مُرّها دواء".

كانت آصالة قد تحدثت في أكثر من مناسبة عن هذه الشائعات، ولكن بشكل لا يؤكد المعلومة أو ينفيها، حيث طالبت وسائل الإعلام أن تبتعد عن الحياة الخاصة، فى الوقت نفسه كانت ابنتها "شام" تنشر دائما أغانى عن الخيانة والهجر عبر حسابها عن مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما عزز فكرة أن والدتها انفصلت عن زوجها.