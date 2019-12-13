شكرا لقرائتكم خبر عن "iron man" هدية عريف أمريكى فى برنامج تليفزيونى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ الممثل العالمى روبرت داونى جونيور اثنين من أكبر معجبيه بالظهور خلال استضافتهما فى برنامج "Ellen's Greatest Night of Giveaways"، حيث خرج لهما الرجل الحديدى من علبة هدايا ضخمة مغلقة، وقد اندهش الرجل والسيدة الضيفين بعدما كشف مقدما البرنامج عن المفاجأة السارة لهما.

روى ويبستر العريف الاحتياطى فى البحرية الأمريكية، كان ضيفًا هو وزوجته كيلى ويبستر، فى برنامج "Ellen's Greatest Night of Giveaways"، عندما قدمت لهما إيلين ديجينيرز، روبرت داونى جونيور، صاحب شخصية "iron man" فى أفلام مارفل.

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برنامج "أعظم ليلة من الهبات" أو "Ellen's Greatest Night of Giveaways"، عبارة عن برنامج تليفزيونى يبث على مدار 3 أيام فى الأسبوع على شبكة NBC فى الساعة 8 مساءً، وتفاجئ إيلين ضيوفها بقائمة لطيفة تصفها بأنها هدايا رائعة لهم.

ويعرف عشاق إلين أنها ستقدم قصصًا تبعث على الحزن لتتماشى مع الفلاش والأضواء، وتاريخ روى ويبستر، ليس استثناءً، حيث عاشت كيلى ويبستر مع زوجها الذى يغيب عنها لأوقات طويلة بسبب التحاقه بالبحرية الأمريكية، كأم عزباء فى دالاس، ونشأ ولدها الصغير وهو يحب الرجل الحديدى، وذلك وفقًا لما نشره موقع "military" – وهو موقع إلكترونى أمريكى ينشر أخبارًا ومعلومات حول أفراد الجيش والمحاربين القدامى وعائلاتهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفى هذه الليلة، إيلين تمنح روى ويبستر هدية خاصة وهى مقابلة Iron Man، والتى تبين أنها فرصة للقاء الممثل روبرت داونى جونيور، وفور ظهور روبرت داونى جونيور، سادت حالة من الفرح والذهول على الضيفين والجمهور، وصافح روى وزوجته كيلى، وبادلهما القبل والعناق.