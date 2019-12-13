شكرا لقرائتكم خبر عن عروض مسرحية لأول مرة بموسم الرياض.. أحمد آدم وأحمد عز وشيكو أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد المسرح الخاصعودة عدد كبير من نجوم الفن المصري إلى خشبة المسرح من جديد، وتحديدا في موسم الرياض بالسعودية، والذي يقدم نجوم الفن المصري والخليج أعمالهم المسرحية على خشبته، ومن أبرزهم أحمد أدم، وأحمد عز، وشيكو.

مسرحية عطل فني

حدد القائمون على مسرحية "عطل فني" للنجوم أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو يوم 8 يناير المقبل موعداً لعرض المسرحية في موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، حيث تعرض لمدة 5 أيام.



أبطال مسرحية عطل فني

ويشارك في بطولة العمل، كل من شيكو، وهشام ماجد، وأكرم حسني، وأيتن عامر، ونشوى مصطفي، وإسماعيل فرغلي، وأوتاكا، ومن تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقي أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية.

مسرحية علاء الدين:

كشف القائمون على مسرحية "علاء الدين"، بطولة النجم أحمد عز عن الأفيشات الدعائية للعمل المقرر عرضه خلال يوم 22 ديسمبر الحالي، بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وتصدر الأفيشات كل من أحمد عز، وتارا عماد ومحمد ثروت وهشام إسماعيل ومحمد جمعة وسامي مغاوري وإسلام إبراهيم.

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مسرحية علاء الدين

مسرحية يا تصيب يا تخيب:

طرح صناع مسرحية "يا تصيب يا تخيب" البوستر الرسمي لها والمقرر أيام 12 و13 و14 في جدة، ويومي 19 و20 في الدمام، وهي من بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدي، وهى من تألف محمد نبوى وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسى وإخراج محسن رزق.



مسرحية يا تصيب يا تخيب

مسرحية لوكاندة الأوباش:

عرضت أيضا الأيام الماضية مسرحية "لوكاندة الأوباش" لمدة 4 ليالي، وهي من بطولة ماجد المصري، ومايا دياب، وإيمان العاصي، وحسن الرداد، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير، وانجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهي من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.



مسرحية لوكاندة الأوباش

مسرحية حزلقوم:

أعلن مسرح كايرو شو الانتهاء من الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بأحدث إنتاجاتها مسرحية "حزلقوم" لنجم الكوميديا أحمد مكى، وبدء التحضيرات لها استعدادا لانطلاقها للجمهور قريبا ضمن فعاليات موسم الرياض برئاسة تركي آل الشيخ.