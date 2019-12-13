شكرا لقرائتكم خبر عن شيري عادل تدون أمنيتها على مصابيح شجرة الكريسماس بمنتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة شيرى عادل، بمجموعة صور لها خلال تدوين أمنياتها على مصابيح شجرة الكريسماس، خلال مشاركتها فى منتدي شباب العالم فى شرم الشيخ.





وعلقت شيري علي الصور، عبر حسابها على "أنستجرام"، قائلة :"أتمنى للعالم كله.. الفرح والحب والسلام".



شيري عادل





ودوٌن المئات من شباب العالم الحاضرين بمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة أمنياتهم وأحلامهم على مصابيح شجرة رأس السنة فى إطار احتفال المنتدى بأعياد رأس السنة الميلادية.

ووجهت إدارة المنتدى، الدعوة إلى الحضور، للاحتفال بأعياد رأس السنة الليلة، من خلال المشاركة فى فعالية "شجرة رأس السنة"، وذلك من خلال كتابة أمنياتهم للعام الجديد على مصباح مضيء بشجرة رأس السنة على أن يتم إضاءة جميع المصابيح في آن واحد لتعطي مظهرًا بديعًا وتخلق روحًا مختلفة.

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هذا وقد أعربت إدارة المنتدى عن خالص أمنياتها لشعوب العالم باستقبال عام ميلادى سعيد مليء بالبهجة وتحقيق الأحلام.

ومنتدى شباب العالم، حدث سنوى عالمى يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدى فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له، ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.

ينطلق منتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.