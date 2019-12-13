الأحد.. "MBC مصر 2" تبدأ عرض مسلسل "وعد" لمي عز الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ قناة MBC مصر2، يوم الأحد المُقبل عرض المسلسل الاجتماعي الرومانسي "وعد" بطولة الفنانة مي عز الدين.

تدور أحدث مسلسل "وعد" حول زوجين تتوافر لهما كافة مقومات الحياة المثالية، ومع ذلك يتعرض مستقبلهما إلى اهتزازات مُربكة، تجعل استمرارهما معاً أمراً صعباً، خصوصاً بعد عودة الزوجة "وعد" من إجازة في تايلاند التقت خلالها بشخص يُدعى "يوسف"، تسبب في تحويل الهدوء والاستقرار إلي صراع ومشاكل بينها وبين زوجها.

يشارك في بطولة "وعد" أحمد صلاح السعدني، وحازم سمير، وحسن حسني، وكارمن لبّس، وملك قورة، راندا البحيري، وسهر الصايغ، وسامية الطرابلسي، وهند رضا، تأليف الكاتب محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر، ومن إنتاج O3 للإنتاج والتوزيع الفني والدرامي والسينما.

يُعرض مسلسل "وعد" على MBC مصر2 يومياً الساعة الخامسة مساءً، ويبدأ عرضه الأحد 15 ديسمبر.