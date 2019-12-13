خالد منيب يحتفل بحصوله على الدرع الفضي من "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان الشاب خالد منيب، صورًا له بعد استلامه درع "يوتيوب" الفضي، بعد وصول عدد متابعي قناته على الموقع لـ100 ألف.

وكتب خالد في تعليقه على الصور "أي نعم الجائزة وصلت متأخر، واحنا الحمد لله عدينا ال١٠٠ ألف من زمان سوى، لكن كان لازم أشارككم فرحتي بالجائزة دي من يوتيوب".

وتابع "من زمان وانا بشوف كل الفنانين اللي بنحبهم بيتصوروا بجوائز اليوتيوب بتاعتهم.. فلما وصلت الجائزة دي ومكتوب عليها اسمي كانت فرحتي كبيرةً جداً جداً، شكراً لكل شخص يسمحلي انني أتشرف و اقول عليه من جمهوري، وعقبال ما نحتفل سوى بالجوائز الاكبر ان شاء الله، مستنيكم في حفلتي في إسكندرية ان شاء الله ٢٠ ديسمبر".