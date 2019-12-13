هكذا علق صلاح عبدالله على مقلب رامز جلال في "هنيدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الفنان صلاح عبدالله، على المقلب الذي نفذه الفنان رامز جلال، في "الكوميديان" محمد هنيدي، معربًا عن سعادته برؤيته هذا المقلب.

وأعاد "عبدالله"، نشر فيديو المقلب، وعلق عليه قائلًا: "فرحان فيك يا محمد مانت ياما عملتها فيا، فاكر ولا إيه ولا أنت عامل إيه؟!".

وكان هنيدي، شارك جمهوره عبر حسابه بـ"تويتر"، فيديو لمقلب تعرض له من الفنان رامز جلال، وعلق: "رامز جلال وهو مستنيني امبارح في المكتب، الحمد لله إني خلفت بدري".

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يُذكر أن هنيدي وقع ضحية لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عنخ أمون" وبرنامج "رامز واكل الجو".

ويستأنف هنيدي في الأيام الحالية تصوير فيلمه "كينج سايز"، من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.