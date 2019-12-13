- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
علق الفنان صلاح عبدالله، على المقلب الذي نفذه الفنان رامز جلال، في "الكوميديان" محمد هنيدي، معربًا عن سعادته برؤيته هذا المقلب.
وأعاد "عبدالله"، نشر فيديو المقلب، وعلق عليه قائلًا: "فرحان فيك يا محمد مانت ياما عملتها فيا، فاكر ولا إيه ولا أنت عامل إيه؟!".
وكان هنيدي، شارك جمهوره عبر حسابه بـ"تويتر"، فيديو لمقلب تعرض له من الفنان رامز جلال، وعلق: "رامز جلال وهو مستنيني امبارح في المكتب، الحمد لله إني خلفت بدري".
يُذكر أن هنيدي وقع ضحية لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عنخ أمون" وبرنامج "رامز واكل الجو".
ويستأنف هنيدي في الأيام الحالية تصوير فيلمه "كينج سايز"، من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا علق صلاح عبدالله على مقلب رامز جلال في "هنيدي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.