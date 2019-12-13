قبل أول صلاة فيه.. ناهد السباعي تنشر صورتين من مسجد هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها ومتابعيها منذ قليل عبر حسابها بـ"إنستجرام"، بصورتين من مسجد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وأعلنت عن أن اليوم الجمعة، ستقام أول صلاة فيه، كصدقة جارية على روحه.

وعلقت ناهد، على الصور قائلة: "الجمعة السادسة لوفاة هيثم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك تم بحمد الله بناء جامع هيثم أحمد ذكي في الجمعة السادسة نرجو الدعاء لهيثم وأمواتنا والأموات جميعًا".

وأضافت: "أصحاب هيثم أحلى أصحاب في الدنيا أي حد يتمني يبقي عنده أصحاب زيهم، ممنوع وجود أي صحافة تجنبا للمشاكل ده الجامع للدعاء والصلاة وصالح الأعمال فقط وليس للتصوير والإعلام".

هيثم أحمد زكي توفي في 7 نوفمبر الماضي بمنزله، عن عمر يناهز 35 عامًا، وصدم خبر وفاته جمهوره وأصدقاءه.