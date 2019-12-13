تراند اليوم : مذيعة "شاعر المليون" تبكي متابعيها بصورة لابنها المريض



نشرت الإعلامية المصرية نشوى الرويني، صورة مؤثرة لابنها المريض عبر حسابها على موقع "تويتر"، طالبة من متابعيها الدعاء له.

وأظهرت الصورة، يد ابن الرويني أثناء خضوعه للعلاج في المستشفى، وتوجهت بالنداء إلى متابعيها بأن يدعوا له بالشفاء.

وغردت قائلة: "ادعوا لابني بالشفاء الله يجزيكم خير. اللهم يا رب محمد اشف محمد وعافه #يارب"، وهو ما حظي بتفاعل العديد من متابعيها، الذين أعربوا عن دعواتهم له بتمام الشفاء.

ومن بين هؤلاء الذين تعاطفوا معها بالدعاء الإعلامية العراقية سهير القيسي، المذيعة بقناة "العربية"، قائلة: "حبيبتي إن شاء الله يقوم بالسلامة.. دعائنا القلبي وما يشوف بعدها غير الصحة"، وأيضًا الإعلامية منتهى الرمحي، التي دعت قائلة: "الله يشافيه ويعافيه آمين".

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يشار إلى أن الرويني وهي مصرية الأصل ولدت في قطر، وعلمت في العديد من التليفزيونات العربية، وكانت آخر محطاتها في قناة "أبوظبي" مع برنامج "شاعر المليون".





