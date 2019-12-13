بعد إنشاء مسجد هيثم أحمد زكي.. ناهد السباعي: ممنوع وجود الصحفيين

كشفت الفنانة ناهد السباعي عن مسجد هيثم أحمد زكي، الذي تم بناؤه في الجمعة السادسة على وفاة الراحل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كتبت "السباعي" عبر حسابها قائلة: "الجمعة السادسة لوفاة هيثم.. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. تم بحمد الله بناء مسجد هيثم أحمد زكي في الجمعة السادسة، نرجو الدعاء لهيثم

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وأمواتنا والأموات جميعًا".

وتابعت: "صحاب هيثم أحلى صحاب في الدنيا، أي حد يتمنى يبقى عنده صحاب زيهم.. ممنوع وجود أي صحافة تجنبًا للمشاكل، ده الجامع للدعاء والصلاة وصالح الأعمال فقط، وليس للتصوير والإعلام.. ادعوا كتير إحنا أهله وصحابه ومعجبينه وجمهوره".