كشفت الفنانة ناهد السباعي عن مسجد هيثم أحمد زكي، الذي تم بناؤه في الجمعة السادسة على وفاة الراحل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
كتبت "السباعي" عبر حسابها قائلة: "الجمعة السادسة لوفاة هيثم.. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. تم بحمد الله بناء مسجد هيثم أحمد زكي في الجمعة السادسة، نرجو الدعاء لهيثم
وتابعت: "صحاب هيثم أحلى صحاب في الدنيا، أي حد يتمنى يبقى عنده صحاب زيهم.. ممنوع وجود أي صحافة تجنبًا للمشاكل، ده الجامع للدعاء والصلاة وصالح الأعمال فقط، وليس للتصوير والإعلام.. ادعوا كتير إحنا أهله وصحابه ومعجبينه وجمهوره".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنشاء مسجد هيثم أحمد زكي.. ناهد السباعي: ممنوع وجود الصحفيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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