أسما سليمان تنضم لفيلم "مش أنا" مع تامر حسني

انضمت الفنانة الشابة أسما سليمان إلى فيلم "مش أنا"، الذي يقوم ببطولته النجم تامر حسني. ستشارك أسما في الفيلم بدور كوميدي مختلف عليها، حيث ستكون معظم مشاهدها مع النجم تامر حسني. يذكر أن آخر أعمال أسما كان مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" في حكاية "اكدب عليا شوية"، التي حققت خلالها نجاحًا كبيرًا. مسلسل "نصيبي وقسمتك" في حكاية "اكدب عليا شوية"، التي حققت خلالها نجاحًا كبيرًا. فيلم "مش أنا" يعد التعاون الأول بين تامر حسنى والمخرجة سارة وفيق، حيث يقدمها تامر فى السينما بشكل جديد مختلف ويراهن عليها بقوة. ويراهن عليها بقوة. وفى سياق آخر، ينتظر حسنى عرض فيلمه "الفلوس"، المقرر طرحه بدور العرض يوم 3 يناير المقبل، ويشارك فى بطولته تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وظهور عدد من النجوم ضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، الفيلم تأليف محمد عبدالمعطى.

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