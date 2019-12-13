كارلوس: وديع الشيخ ومجد موصللي قلّداني..وأندم على أغنية "عذاب وهم وتوتا توتا"

ميرنا وليد - بيروت - هو فنان مختلف لديه زاويته الخاصة على الساحة الفنية، أحبه منذ سنوات رواد السهر، إلى أن أصبح من أكثر الفنانين طلباً للحفلات وفي النوادي الليلية.

يحيي حالياً حفلات خارج لبنان بانتظار هدوء الوضع في البلد الذي يعتبره أجمل بلد في العالم كله.

مع الفنان كارولس كان لنا هذا اللقاء الصريح.

ماذا تحضر حالياً؟

هذه الفترة لا أحضّر لأي شيء وأنا موجود خارج لبنان لأن الظروف التي يمر بها البلد صعبة ولا يوجد عمل كالسابق، ولدي عدد من الاتفاقات على الحفلات في الخارج. موجود حالياً في دبي ولدي في الأردن وسوريا وقطر حفلات.

ماذا عن حفل رأس السنة؟

أحييه إجمالاً في الـ volume "إذا كان بعد في لبنان، وإذا كان بعده السهر ماشي".

ما رأيك بالوضع في لبنان حالياً؟

لم أشارك بالثورة لكني طبعاً مع التغيير ، عشنا 40 سنة في هذا البلد ولا زالت الأمور إلى الوراء فأكيد يجب أن تتغير، وإكتشفنا أن لبنان فيه الكثير من الثروات المنهوبة "حرام".

ألم تشارك في أول أيام الثورة بالمظاهرات على غرار زملائك الذين أحيوا حفلات؟

كل فنان لديه طريقته بالتفكير، بعضهم شارك بالمظاهرات كي يلفت أنظار الجمهور، "وفي كم فنان ما غنوا أمام 3 أو 4 آلاف شخص من قبل" لذلك أحبوا الفكرة وشاركوا كي يحققوا ذلك، وبعضهم شارك من قلبه.

عن الأشخاص الذين لم يغنوا أمام 4 آلاف شخص من قبل، من تقصد ومن خطر ببالك حين قلتها؟

لم أقصد شخصاً معيناً لكني سمعت هذا الكلام.

بالرغم من إصداراتك الفنية القليلة أنت من أكثر الفنانين الذين يحيون الحفلات ما السر؟

لأن الناس أصبحوا يحبون الفنان القريب منهم والنظام تغير، "صاروا يجيبوا 2 من الفنانين صف اول كي يأتي الجمهور للحفل"، الناس ملّوا من الجلوس وأن لا يتمكنوا من الإقتراب من المسرح بسبب "الباديغارد" وممنوع الرقص والخ. أنا "عايش" بين الناس وأدخل بينهم وأفرح معهم، فهم لا يريدون من يتكبر عليهم.

تحت أي نوع من أنواع الفنون يندرج الفن الذي يقدمه كارولس؟

لا أعرف، فأنا أغني كل شيء، لا أعرف ماذا يسمون المطرب الذي يغني ما أغنيه أنا، مطرب شعبي؟ مطرب ليلي؟

لا يزعجك لقب فنان النوادي الليلية؟

الألقاب لا تعني لي أبداً بل أعمالي. إذا كنتَ ملك الطرب العربي وبالسنة تحيي حفلاً واحداً، فما النفع؟

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جمعت ثروة كبيرة صحيح ذلك؟

"راحت"، البنك لا يعطيني إياها.

لما لم تسحبها مثل زميلك الفنان ​وديع الشيخ​؟

لم أستطع. لا أعرف لما يسألوني عما إذا جمعت ثروة أم لا، فالإعلامي يجب أن يهتم بالحفلات والاعمال.

ولكن البعض يحب معرفة ما اذا كان الفنان حريصاً على نفسه بموضوع المال أو أنه يهدره..

من ينافس ​كارلوس​ اليوم؟

لا أحد ينافس أحد.

ولكن هناك فنانون يقدمون الفن الذي تقدمه مثل وديع الشيخ و​مجد موصللي​ وغيرهما..

أنا تواجدت من قبل بسنوات، هم قلدوني لاحقاً. وأنا أول شخص قدم هذا النوع من الفن على المسرح وفي النوادي الليلية.

الفنان ​جو أشقر​ أيضاً؟

لا، جو الوحيد الذي يقدم هذا الفن من قبلي، ولكنه مختلف و"غير ستايل".

ولكن هذا الفن الذي تقدمه ألا يُعتبر هابطاً بالنسبة للبعض؟

لا هو نوع من الفن الذي يحبه رواد السهر . فلكل شخص "ستايل" .

غنيت "عذاب وهم وتوتا توتا" وفي ما تقدمه الكثير من الشتائم أحياناً..

أندم على هذه الأغنية منذ بداياتي. كنت وقتها تحت ديون و"غنيتها فشة خلق وطلعت الناس بتحب تسب بعضها".

هل ستتوقف عن الغناء للطوائف بعد ثورة "كلن يعني كلن"؟

لا فهذا هو لبنان أجمل بلد بالعالم رغم كل إختلافاته.

تجمعك صداقة جميلة مع الفنانة ​مايا دياب​..

لدي أصدقاء كثر بالوسط الفني، مايا دياب و​وائل كفوري​ و​ملحم زين​ فكلهم أصحابي وأحب الجميع.