ميرنا وليد - بيروت - ​بيتي توتل​ ممثلة بارعة، جمعت بين التمثيل المسرحي والكتابة والتعليم الأكاديمي الجامعي.

وقد كان لموقع الفن لقاء مع بيتي ضمن فعاليات ​مهرجان القاهرة السينمائي​ بدورته الـ41، فهي كانت ضمن لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية.

وتحدثت بيتي التي شاركت في السابق في العديد من لجان التحكيم أن لها شرف المشاركة في المهرجان، وتفخر بمشاركة الأفلام اللبنانية في الحدث.

وردت بيتي على سؤال الإعلامية رئيسة تحرير موقع الخليج 365 ​هلا المر​ عن مدى أهمية أن تكون الجوائز خالية من الوساطة والحكم العاطفي، وأن يتم الحكم على الأفلام تقنياً وبطريقة متخصصة.

وأشادت بيتي بنزاهة التحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي.

وأيضاً تحدثت عن أهمية أن تعتمد المهرجانات على المتخصصين أكثر من المشاهير، وعما إذا هناك أفلام للتجارة وأفلام أخرى للمهرجانات، وإلى أي مدى أثبت لبنان نفسه في بلدان العالم من خلال الجوائز العالمية السينمائية.

واستدركت بيتي حديثها عن مستقبل مسرحيتها التي أجلت عرضها وهي "​Couloir الفرج​"، ووجهت كلمة للبنانيين في هذه الظروف الصعبة.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- بيتي توتل :من المهم أن تخلو الجوائز من الوساطة..ولبنان أثبت نفسه عالمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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