هذا ما قالته سلمى حايك عن أنجلينا جولي.. بالصورةخاص الفن- غادة عادل تخرج من حسابات "البرنس".. والبديلة لبنانيةخاص الفن- هبة طوجي تكشف تفاصيل حفل عيد الميلاد: "سيكون روحانياً"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة سلمي حايك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها مع النجمة ​أنجلينا جولي​ والممثل ​كوميل نانجاني​، معبرة عن سعادتها للعمل معهما.

وعلّقت حايك على الصورة، قائلة: "كم كنت محظوظة، ظننت أنني سوف أعمل مع ممثلين كبار يلعبون دور الفضائيين ، واتضح أنني أصبحت أيضاً صديقة لبشر رائعين".

وتستكمل حايك وجولي تصوير دوريهما في فيلم "​Eternals​"، ويشاركهما البطولة ريتشارد مادن، كيت هارينغتون، لورين ريدلوف، بريان تايري هنري، ليا ماكهو، ودون لي تشان، وإخراج كلوي زهاو، ومن المقرر عرضه بصالات السينما يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020.

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