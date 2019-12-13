كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود فارس لـ"الفجرالفني ": شكرًا "ممالك النار" كتر خيرك رجعتلنا الباب لكي نتفوق في "خالد بن الوليد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان محمود فارس، إنه لايوجد منافسة بين "خالد بن الوليد" و"ممالك النار" هو فقط مارثون لأن مثل هذه الأعمال تفيد الدراما العربية ويجعلها في المقدمة، موكدًا أنه يتشرف بإنضمامة لفريق عمل المسلسل.

وأضاف "فارس" في تصريح خاص لـ"الـفجر الفني" أنه بالفعل بدأ في الإستعدادات الخاصة لـ"خالد بن الوليد" من خلال التدريبات الخاصة ليكي يكون مستعدًا وقت التصوير الذي سيبدأ قريبًا، مشيرًا إلا أن فريق عمل "خالد بن الوليد" لم يكتمل حتى الأن، ومازال يضم الممثلين الذين سيشاركون به.

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وتابع "فارس" أن الدراما والسينما في هوليود ونتفيليكس دائمًا ماتقدم أساطير وملاحم متمنينًا أن يقدم "خالد بن الولي"د عملاً قويًا مثل "ممالك النار" الذي حقق مشاهدات في الجاليات المصرية والعربية.

واستكمل "فارس"، أن "خالد بن الوليد" سيكون نقطة تحول وبداية أنطلاقة لجميع فريق العمل الذي يشارك به، موضحًا أن الدرما التاريخية نفتقدها في مصر منذ سنوات طويلة، خاتمًا: "شكرًا "ممالك النار" كتر خيرك أعظم حاجة في الدنيا حتى ذلك الوقت ورجعلنا الباب ده تاني كي نتفوق ويكون "خالد بن الولد" ملحمة تاريخية.

يذكر أن "خالد بن الوليد" من بطولة عمرو يوسف، عبدالرحمن أبو زهرة، لبنى ونس، بيومي فؤاد، ومحمد ثروت وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج "سينرجي" تامر مرسي.