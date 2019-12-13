مقلب يطيح بمايا دياب بين أحضان حسن الرداد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة اللبنانية مايا دياب لمقلب لا تحسد عليه، بتدبير من زملائها الفنانين الذين تشاركهم بطولة عرضها المسرحي الحالي «لوكاندة الأوباش» ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

مايا شاركت الفانز بمقطع فيديو طريف لكواليس المقلب، حيث ظهرت الفنانة تحتسي مشروباً داخل أحد المقاهي، بينما فاجأها الفنان ماجد المصري من خلفها بشكل دفعها للسقوط أرضاً، وفي الوقت الذي حاول فيه الفنان المصري حسن الرداد مساعدتها، وقعت النجمة اللبنانية بين أحضانه أرضاً، وقد كتبت مايا معلقة على الفيديو: «طلعوا أوباش بحق وحقيق».

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يُذكر أن مسرحية «لوكاندة الأوباش»، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي، ويشارك مايا بطولتها، ماجد المصري، وإيمان العاصي، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير.

من ناحية أخرى، طرحت مايا دياب أغنية جديدة بعنوان «ربع ساعة» باللهجة المصرية، وتنتمي إلى اللون الشعبي الراقص، وهي من كلمات أحمد الشريف، ألحان عصام كاريكا وتوزيع أنور عمر، وقد حققت نسب مشاهدة مرتفعة منذ الساعات الأولى لطرحها.