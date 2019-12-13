غادة عادل تخرج من حسابات “البرنس”.. والبديلة لبنانية

متابعة بتجـــــــــــرد: خرجت الممثلة المصرية ​غادة عادل​ من حسابات مسلسل “البرنس” للممثل المصري محمد رمضان بشكل مفاجئ، وذلك قبل بدء التصوير بفترة قصيرة من دون إعلان القائمين على العمل عن ذلك او السبب وراء عدم وجودها.

وتعاقدت غادة عادل على تقديم دور البطولة النسائية أمام محمد رمضان في المسلسل الذي يكتبه ويخرجه محمد سامي والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ولكنها لم تكمل العمل وتم الاستعانة بالممثلة اللبنانية نور بدلا منها.

ويأتي خروج غادة عادل من مسلسل “البرنس” بعد أيام قليلة من اعتذار الفنانة إيمان العاصي هي الأخرى عن العمل لتزداد التساؤلات حول الانسحابات أو الاعتذارات المفاجئة عن المسلسل بعد الاتفاق في البداية.