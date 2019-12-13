محمد نور يطلب مساعدة متابعيه.. ماذا يخطط؟

متابعة بتجـــــــــرد: طلب الفنان المصري ​محمد نور​ أحد أعضاء فريق “واما” مساعدة من المتابعين بهدف إيجاد شخص يستطيع مساعدته في عملية المونتاج لأغنيته الجديدة من دون الكشف عن تفاصيلها.

وفي التفاصيل نشر “نور” من خلال حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي في خاصية القصص صورة يقول فيها: “انا عاوز حد كويس في المونتاج وشاطر هنعمل غنوة مع بعض”.

من جهة أخرى، كان فريق “واما” الموسيقي قد أصدر ألبوماً غنائياً بعنوان “الصيف ابتدا”، والذي يشهد عودتهم الى الساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب دام 4 سنوات.