إبنة دريد لحام الشابة تخطف الأنظار في عيد ميلاد شكران مرتجى – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: يتحوّل حساب الممثلة شكران مرتجى على تطبيق الصور إنستجرام إلى منصّة للتعبير عن مشاعرها بخاصةٍ في المناسبات، وآخرها الإحتفال بعيد ميلادها في الساعات الماضية.

في سياقٍ مُتصل، أعادت شكران مرتجى نشر مقطع فيديو للممثل السوري القدير دريد لحام وهو يغني لها “سنة حلوة يا جميل” بمناسبة عيد ميلادها.

وعلّقت شكران مرتجى بالقول ” نيالي فيكم كلكم. بحبكم نجمات ونجوم سوريا والوطن العربي وأنتو اللي عم تشوفوا وتقروا وتبعتوا وكل الصحافة والمواقع الفنية والجمهور الناس اللي انا منكم وبمحبتكم بستمر”.

وأضافت “شوفوا هالفيديو كبيرنا دريد لحام وبنته الغالية عبير شكراً عالهدية الرائعة. نعم التواضع سمة الكبار يطول عمرك يا قلبي متل ما بتقول للكل”.

وخطفت إبنة دريد لحام الشابة الأنظار في الفيديو الّذي أعدّته مع والدها للإحتفال بعيد ميلاد شكران مرتجى.