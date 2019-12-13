هدية بيرين سات في هذا التاريخ – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: تعود النجمة التركية بيرين سات إلى جمهورها بعد فترة غياب لا يستهان بها وذلك من خلال مسلسل جديد يحمل اسم “الهدية” من المقرر طرحه عبر شبكة “نتيفلكس” العالمية ابتداءً من يوم 27 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.

وكشفت بيرين خلال الساعات الماضية عن صورة البوستر الخاص بالمسلسل من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، متمنيةً أن ينال العمل إعجاب المشاهدين.

مسلسل “الهدية” من بطولة بيرين، محمد جونسور، متين أكدولجار وميليسا شانولسون وهو مقتبس من رواية ”إستيقاظ العالم” للكاتبة التركية سوتغول بويباش.

وتدور قصة المسلسل حول رسامة موهوبة عطية تعيش حياة سعيدة مع عائلتها، إلا أن حياتها تتغير كليًا بعد اكتشاف أقدم المعابد فى العالم.