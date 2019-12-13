كيانو ريفز يعود إلى "ماتريكس" و"جون ويك" بجزء رابع

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالجمعة 2019/12/13 01:56 م بتوقيت أبوظبي
الممثل الكندي كيانو ريفز
يعود الممثل الكندي كيانو ريفز إلى فيلمي "ماتريكس" و"جون ويك" بجزء رابع لكل منهما، على أن يبدأ عرضهما بالتزامن في الولايات المتحدة في 21 مايو/أيار 2021، ما دفع محبي النجم العالمي إلى اقتراح تسمية هذا التاريخ "يوم كيانو".
ويوزع "ماتريكس 4"، فيلم الخيال العلمي الزاخر بحركات الكونغ فو، استوديوهات "وارنر براذيرز"، في حين أن الجزء الرابع من مغامرات "جون ويك" القاتل المأجور من إنتاج منافستها "لايينزجايت".
وما من مؤشرات حول ما إن كان عرض الفيلمين بالتزامن متعمدا، والتعديل لا يزال واردا بسبب تأخر مرتبط بالتصوير أو اعتبارات تتعلق بالتسويق.
وسارع المعجبون ببطل فيلم "بوينت بريك" إلى التعبير عن فرحتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واقترح كثيرون أن يكون 21 مايو/أيار يوم عطلة رسميا مكرسا لكيانو ريفز.
وتعرف مسيرة ريدز (55 عاما) شعبية متجددة في السنوات الأخيرة خصوصا بسبب مساهمته في ألعاب إلكترونية يعيرها صوته وصورته أحيانا كما الحال مع "سايبربنك 077".
وكيانو ريفز محبوب أيضا بسبب بساطته وواقعيته بعيدا عن أضواء هوليوود مع أنه موضع متابعة من قبل وسائل الإعلام المتنوعة.
وحتى الآن حققت ثلاثية "ماتريكس" منذ عام 1999 إيرادات إجمالية تزيد على 1,6 مليار دولار على الصعيد العالمي، ولم يكشف بعد عنوان "ماتريكس 4" وموضوعه.
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