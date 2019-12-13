في يوم ميلادها.. ماجدة الرومي "ملاك الطرب ونجمة السلام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسبح الرائعة ماجدة الرومي في محيط بعيد عن الآخرين، صوتها مختلف وشخصيتها فريدة وجمهورها من طراز خاص.

لا تعيش الفنانة اللبنانية بمعزل عن الناس، فهي تتوحد مع آلامهم وأفراحهم، وتبوح برأيها في قضايا سياسية بلا خوف أو حسابات، لذا منحها محبوها ألقاباً كثيرة منها "نجمة السلام، وملاك الطرب، ومطربة المثقفين".

ولدت ماجدة حليم الرومي في 13 ديسمبر 1956 بكفر شيما جنوب لبنان، وسط أسرة تقدس الفن وتقدره، فوالدها هو الموسيقار الكبير حليم الرومي، ووالدتها هي ماري لطفي المصرية.

برزت موهبة "ماجدة" الغنائية في العاشرة من عمرها وتأثرت بعمالقة الغناء أمثال أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وأسمهان، الشيء الغريب أن والدها على الرغم من حبه الشديد للموسيقى عارض دخولها المجال الفني واحتراف الغناء، إذ قال لها: "العلم قبل الفن والجامعة قبل الاستديو".





لم يستمر رفض الأب حليم الرومي كثيرا، إذ تغير موقفه بعدما شاركت "ماجدة"في برنامج "استديو الفن" عام 1974 وحصلت على المركز الأول، وراح يشجع ابنته الموهوبة ولحن لها أيضا، وفي عام 1975 قدمت أول أغنية لها بعنوان "عم بحلمك يا حلم يا لبنان" كلمات سعيد عقل ومن ألحان إلياس الرحباني، وحققت الأغنية نجاحا لافتا للنظر، الأمر الذي دفع المخرج المصري الكبير يوسف شاهين إلى الاستعانة بـ"ماجدة" في فيلم "عودة الابن الضال" (1976).

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تحمست شركات الإنتاج لهذا الصوت الثري وراحت المطربة اللبنانية تجتهد في انتقاء الكلمات والألحان كي تصنع لنفسها شخصية فنية فريدة ومختلفة، وبالفعل نجحت في ترك هذه البصمة مع أول ألبوم غنائي حمل اسمها وصورتها، وضم عددا من الأغنيات المهمة منها "يا نبع المحبة، كل شيء عم يخلص، ما حدا بيعبي مطرحك في قلبي".





توالت بعد ذلك الإصدرات التي ضمها أرشيفها الغنائي لتصل حتى الآن لـ13 ألبوما أبرزها "خدني حبيبي 1977، العصفورة 1983، يا ساكن أفكاري 1986، كلمات 1991، قيثارة السماء 2003، اعتزلت الغرام 2006، غزل 2012"، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الأغنيات التي لم تطرح في ألبومات مثل "آدم وحنان، طاب وقتي، يا بلدنا، نجمة السلام، نشيد الحب".





نالت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي العديد من الجوائز وتم تكريمها من بلدان عدة، ففي عام 1994 حصلت على درع الأرز الوطني من لبنان، كما حصلت عام 2002 على وسام الاستحقاق من نقابة الصحفيين المصرية، بالإضافة إلى درع الشرف من وزارة الثقافة السورية ودرع الجمعية الوطنية من فرنسا.

وتحرص "ملاك الطرب" على القيام بمهام إنسانية نبيلة تجاه مجتمعها، لذا ترعى مبادرات لتوفير الدعم للطلاب المحتاجين، وأيضا لتوفير الطعام والملبس للفقراء.