محبو "ستار وورز" ينتظرون الجزء الجديد في طوابير

بدأ مهووسون بأفلام "ستار وورز" الانتظار في طوابير أمام دار "تشاينيز ثياتر" السينمائية الشهيرة في هوليوود قبل أكثر من أسبوع على بدء عرض الجزء الجديد من هذه السلسلة الشهيرة في الولايات المتحدة.

وكان هناك نحو 20 من الشغوفين بهذه السلسلة الذين يريدون أن يكونوا أول من يشاهدوه في 19 ديسمبر/كانون الأول "ذي رايز أوف سكايووكر"، الجزء الجديد من هذه السلسلة التي انطلقت قبل 42 عاما.

وقال المنظمون إنهم يتوقعون في الأيام المقبلة تعزيزات من محبين لهذه السلسلة من بريطانيا أو اليابان، مقدرين أن يصل العدد الإجمالي إلى 150 شخصا أمام أبواب هذه الصالة، التي عرضت "ستار وورز" للمرة الأولى على الجمهور في عام 1977.

Advertisements

وقال نيكولا جونسون الذي أتى لينتظر فترة طويلة مع كلبه "كوكي": "عندما يحل ستار وورز يتوقف كل شيء كما الحال مع ولادة طفل".

وأكدت شينج خوونج، محامية (39 عاما) أنها أتت من سان فرانسيسكو مع حاسوبها المحمول، وقالت "أنا محظوظة جدا لأني قادرة على العمل وأنا أنتظر في الطابور".

وأضافت: "سأنام هنا ومساء سأجتمع مع الكثير من الأصدقاء ونتحدث عن ستار وورز ونعيش ستار وورز".

وكانت أوساط محبي "ستار وورز" بدأت بالتجمع بهذه الطريقة أمام "تشاينيز ثياتر" عام 1999، مع اقتراب عرض جزء من هذه السلسلة شكل عودة للسلسلة بعد الثلاثية الأساسية، وفي تلك الفترة انتظر أكثر الشغوفين 42 يوما أمام القاعة.

ويمضي المشاركون نهارهم في ألعاب تثقيفية ويعرضون أجزاء سابقة من السلسلة بواسطة جهاز عرض.

