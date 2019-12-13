شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تدعو اللبنانيين لمواصلة التظاهر وتشكر وزير الدفاع على موقفه من إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت الفنانة اللبنانية إليسا، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى بلدها لبنان، مطالبة المواطنين بالاستمرار فى تظاهراتهم والتصعيد بإعلان عصيان مدنى، لافتة إلى أن البعض يدعى تعطيل الثورة للبلاد، وبينما فتحت الطرقات وانتهت الاعتصامات، لم تتحرك الحكومة أو البلد خطوة.

وقالت إليسا، فى تغريدة عبر تويتر: "قال الثورة عطّلت البلد.. قاموا فتحو الطرقات وقعدنا نتفرج.. لقينا لا فى حكومة ولا فى بلد ولا فى شى.. لازم الناس ما تطلع من الشارع بقا وتعمل عصيان مدنى هيك هيك البلد واقف، والوضع لورا والعالم عم تشحد المية ألف شحادة وبالبهدلة.. عيب علينا وين صرنا.. وبالمناسبة تحية كبيرة لوزير الدفاع".



إليسا تدعو لعصيان مدنى فى لبنان

وتأتى تحية إليسا لوزير الدفاع اللبنانى إلياس بو صعب، بعد موقفه الصارم من تصريحات مستشار قائد الحرس الثورى الإيرانى اللواء مرتضى قربانى، الذى قال فى تصريحات الاثنين الماضى، "فى حال ارتكبت إسرائيل أصغر خطأ تجاه إيران، فستسوى تل أبيب بالتراب انطلاقا من لبنان"، مضيفًا فى حديث لوكالة أنباء "ميزان"، أن "إيران لا تسعى لحيازة السلاح النووى وإسرائيل أصغر من أن ترتكب أى خطأ، ويد المقاتلين الإيرانيين على الزناد".

Advertisements

وفى هذا الصدد، اعتبر وزير الدفاع اللبنانى إلياس بو صعب، أن ما صدر من تصريحات عن القيادى بالحرس الثورى الإيراني، هو كلام غير مقبول، حيث قال فى تغريده عبر حسابه على "تويتر"، الثلاثاء، "إذا صح ما نُسب إلى مستشار رئيس الحرس الثورى الإيرانى، فإنه لأمر مؤسف وغير مقبول وتعدٍّ على سيادة لبنان الذى تربطه بإيران علاقة صداقة لا يجوز أن تمس استقلالية القرار اللبنانى بأى شكل من الأشكال".

وفى السياق ذاته، وجهت الفنانة إليسا، الثلاثاء، أيضًا، رسالة قوية رفضت من خلالها استغلال الأراضى اللبنانية كساحة حرب لإيران على إسرائيل، وقالت الفنانة اللبنانية: "مش كل واحد على بالو يحارب يقرر يحارب من لبنان.. كلنا عدوّنا اسرائيل بس دخيل الله ما بقا حدا يعمل لبنان ملعب تا هوى ما يتضرر ويصير بدو يحارب عا حساب لبنان وشعبه.. خلى إيران تحارب من إيران ولبنان بس بدو يحارب بيحارب من لبنان".