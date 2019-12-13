شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تشدو الليلة بأجمل أغانيها على مسرح أوبرا جامعة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة الكبيرة إليسا، لإحياء الحفل الفنى الكبير الذى سيقام مساء اليوم الجمعة، على خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وتقدم إليسا باقة من أجمل أغانيها الحديثة والقديمة، كما تشارك بميدلي جديد، وباقة من أغانى كبار النجوم الراحلين.

ويذكر أن أوبرا جامعة مصر، قد أعادت تقديم حفلات أضواء المدينة، بمشاركة نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى، كما أنهت الجامعة كافة الاستعدادات الخاصة بهذا الحفل، وآخر الحفلات علي مسرح أوبرا الجامعة للنجم على الحجار، كما تقدم حفل للنجم مدحت صالح أخر شهر ديسمبر الجارى.

الجدير بالذكر، أن حفل "ملكة الإحساس" إليسا يأتى ضمن برنامج نشاط فنى متنوع اعدته الجامعة بشكل يرضى جميع الأذواق، ويخاطب مختلف الأعمار من خلال مجموعة من الحفلات الغنائية التى من المقرر أن يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى، بهدف إثراء الساحة الغنائية، انطلاقاً من أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التى تمتلك مسرحاً يسع 1200 مشاهد، وتم تجهيزه على مستوى عال، من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة ، ووسائل إدارة المسرح، وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.