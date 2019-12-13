شكرا لقرائتكم خبر عن أصدقاء هيثم أحمد زكى يخفون مكان مسجد الفنان الراحل.. ويعلقون: صدقة مش تباهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ناهد السباعى إن أصدقاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكى يرفضون الإفصاح عن مكان المسجد الذى شيدوه على نفقتهم صدقة جارية على روح صديقهم الراحل، ويرفضون حضور الكاميرات للمسجد تجنبا لأى شبهة رياء.





مسجد هيثم أحمد زكى يستعد لأول صلاة

وأضافت ناهد السباعى، أقرب أصدقاء الفنان الراحل فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أصدقاء هيثم أحمد زكى عندما طالبناهم بالإفصاح عن مكان المسجد رفضوا قائلين، "هذه صدقة وليست تباهى".



مسجد هيثم أحمد زكى



وشاركت الفنانة ناهد السباعى متابعيها بصور لمسجد "هيثم أحمد زكى"، الذى شيده أصدقاء الفنان الراحل على روحه، وذلك قبل إقامة أول صلاة جمعة به اليوم الجمعة.

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وعلقت ناهد على الصور، عبر حسابها على "إنستجرام" قائلة "الجمعة السادسة لوفاة هيثم.. اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك تم بحمد الله بناء جامع هيثم أحمد زكى فى الجمعة السادسة نرجو الدعاء لهيثم وأمواتنا والأموات جميعا".

وتابعت "صحاب هيثم أحلا صحاب فى الدنيا أى حد يتمنى يبقى عنده صحاب زيهم.. ممنوع وجود أى صحافة تجنبا للمشاكل ده الجامع للدعاء والصلاة وصالح الأعمال فقط وليس للتصوير والإعلام.. ادعوا كتير إحنا أهله وصحابه ومعجبينه وجمهوره".