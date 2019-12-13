شكرا لقرائتكم خبر عن visit egypt.. أدريانا ليما تدعو متابعيها لزيارة مصر من أمام الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت عارضة الأزياء العالمية أدريانا ليما، وصديقها المغنى العالمى كالفين هاريس، عن سعادتهما الكبيرة لزيارة مصر للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، داعيين معجبيهم بتكرار التجربة.

ودعت أدريانا متابعيها عبر إنستجرام لزيارة مصر، مؤكدة أنها استمتعت برحلتها، قائلة: "ها أنا هنا مرة أخرى ... لا أستطيع أن أصف شعورى فى كل مرة أزور فيها هذا المكان… أعتقد أنه على الجميع زيارة مصر".





ونشرت "أدريانا" عددا من الصور عبر خاصية "ستورى" بحسابها على موقع "إنستجرام" لجولتها بمنطقة الأهرامات، وبالمثل نشر صديقها صور له من أمام الهرم وأبو هول.

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وكانت "أدريانا" زارت مصر لأول مرة مطلع شهر أكتوبر الماضى، حيث سحرتها الأماكن الأثرية والمعالم السياحية لتعيد الزيارة خلال أقل من شهرين.

وتحدثت العارضة البرازيلية الشهيرة عن زيارتها الأولى لمصر، خلال حوارها مع مجلة "فوج" بنسختها العربية، مؤكدة أنها استمتعت بشكل كبير فى الزيارة.

وقالت أدريانا فى حوارها "لطالما كانت تحدونى الرغبة فى زيارة مصر، وأكثر ما أثار دهشتى هو جمالها الأخّاذ. كنتُ أعرف أنها بلد له خصوصيته، ولكنى لم أكن أبداً أعلم أنى سأستمتع بزيارتها لهذا الحد. كانت رائعة".